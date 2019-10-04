2019-10-04T05:57:29+03:00
Происшествия

В Хабаровске автолюбитель взял машину друга, чтобы добраться домой, и попал в автоугонщики

Фигурант уехал в поселок Корфовский, когда его приятель ушел в магазин
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске автолюбитель взял машину друга, чтобы добраться домой и попал в автоугонщикиВ Хабаровске автолюбитель взял машину друга, чтобы добраться домой и попал в автоугонщикиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Хабаровска ушел в магазин, оставив машину неподалеку. Он искренне надеялся, что его приятель присмотрит за авто и дождется его, однако, когда он вышел на улицу, то увидел, что ни иномарки, ни приятеля поблизости не было.

- Автовладелец обратился в полицию. На сигнал отреагировали и вскоре нашли и друга, и машину. Выяснилось, что мужчина, который оставался в салоне, просто пересел на водительское место и уехал домой в поселок Корфовский. До этого потерпевший и теперь уже фигурант уголовного дела вместе распивали спиртное в квартире на Малиновского, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пропавший автомобиль нашли как раз возле дома фигуранта в поселке Корфовском. Ранее мужчину уже привлекали в уголовной ответственности за кражи и разбойное нападение. Сейчас в отношении него идут очередные разбирательства за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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