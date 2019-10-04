Лису в Хабаровском крае подкармливают сотрудники пациенты медсанчасти

СЕГОДНЯ 06:18 2019-10-04T06:18:24+03:00

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В Хабаровском крае за последнюю неделю с 27 сентября по 3 октября зафиксировали семь конфликтных ситуаций с дикими животными. Напомним, всего с начала года таких фактов зарегистрировали 168.

Как сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, статистика прошедшей недели начинается с появления косули 29 сентября в Северном микрорайоне Хабаровска. Животное по реке приплыло с острова Заячьего. В тот же день бурая медведица напала на человека в бассейне реки Коппи Советско-Гаванского района.

На следующие сутки бурый мишка пришел на дачи садового некоммерческого товарищества «Березка» близ поселка Солнечный в поисках пищи. А на территории медсанчасти №99 появилась лиса. Здесь ее подкармливают пациенты и сотрудники, поэтому она почти по-хозяйски прогуливалась по территории.

Тигрица с тигренком прошла по территории поселка Солонцовый в районе имени Лазо 1 октября, в жители поселка Хурмули стали свидетелями агрессивного поведения бурого медведя. На следующий день, 2 октября, на окраине поселка Солонцовый снова заметили тигрицу.

Жителям края напоминает о необходимости соблюдать правил безопасности в местах обитания диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU