СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-04T07:52:17+03:00

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В Хабаровском крае продолжается отток населения. По официальным данным, за период с января по июль разница между прибывшими и выбывшими жителями края составила минус три тысячи 348 человек. Всего в край прибыли 27 тысяч 787 человек, а уехали 31 тысяча 131 человек. Для сравнения за январь-июль показатель был следующим – приехали 28 тысяч 273 человека, уехали 33 тысячи 144 человек, разница составила минус четыре тысячи 871 человек

Как отметили в Хабаровскстате, внутрирегиональная миграция как по прибывшим, так и по выбывшим сейчас находится на уровне 13 тысяч человек. Из других регионов в край приехали девять тысяч 820 человек, а уехали 13 тысяч 186, разница составила минус три тысячи 366 человек.

Что касается международной миграции, ситуация такова – приехали четыре тысячи 906 иностранцев, уехали четыре тысячи 888 человек. Из стран СНГ в регион приехали три тысячи 347 человек, уехали две тысячи 998.

ИСТОЧНИК KP.RU