2019-10-04T06:45:20+03:00
Происшествия

На трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» Toyota вытолкнула в кювет Mazda

Пострадали водитель и пассажир Mazda MPV
Александр ШТААЛЬ
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На трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» Toyota вытолкнула в кювет MazdaНа трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» Toyota вытолкнула в кювет MazdaФото: УМВД России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае иномарка вылетела в кювет в результате аварии. Происшествие случилось в Нанайском районе на участке трассы «Хабаровск-Лидога-Ванино». По предварительной информации, водитель машины Toyota Land Cruiser ехал со стороны села Лидога и на 197 километре автодороги врезался в автомобиль Mazda MPV. От удара последня скатилась в кювет и опрокинулась.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в результате аварии пострадали водитель и пассажир Mazda MPV. Известно, что происшествие случилось на проезжей части, предназначенной для движения в двух направлениях. На момент аварии было темное время суток, но на дороге было освещение.

Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка при управлении автомобилем может стать трагедией, как для вас, так и для тех людей, которые могут случайно оказаться рядом с вами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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