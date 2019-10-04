2019-10-04T09:42:42+03:00
Спорт

Хабаровским пловцам досталось 39 медалей на открытом Кубке города

За победу боролись около 300 спортсменов из Комсомольска, Биробиджана и Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровским пловцам досталось 39 медалей на открытом Кубке города ФОТО: пресс-служба СШ «Дельфин»Хабаровским пловцам досталось 39 медалей на открытом Кубке города ФОТО: пресс-служба СШ «Дельфин»
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В Хабаровске прошли соревнования на открытый Кубок города по плаванию «День стайера». Участвовать в них изъявили желание более 300 спортсменов, которые представляли спортивные школы и клубы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

- Участники состязаний проверяли свои силы перед чемпионатом и первенством ДФО, которые стартуют в Хабаровске уже 8 октября. Они покоряли дистанции на 400 и 800 метров, показывая при этом достойные результаты. Так, в активе воспитанников СШ «Дельфин» 39 медалей – 14 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых, - прокомментировали в пресс-службе СШ «Дельфин».

Отметим также, что мульти-медалистами турнира стали Матвей Пашинцев, Денис Селезнев, Майя Толстокулакова, Анастасия Шульгина, Эмилия Янкина, Ярослав Яшин и Всеволод Пичугин, завоевавшие по две золотых медали.

Напомним, чемпионат и первенство ДФО среди юниоров и юношей пройдет в Хабаровске с 8 по 11 октября в бассейне ФК «Наутилус-Южный». Начало соревнований в 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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