2019-10-04T09:40:21+03:00
Общество

В Хабаровске разберут дамбы за семь с половиной миллионов рублей

Работы собираются закончить до 15 октября
Ольга КИВА
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В Хабаровске разберут дамбы за семь с половиной миллионов рублейВ Хабаровске разберут дамбы за семь с половиной миллионов рублейФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске начали демонтировать дамбы, которые ранее соорудили, чтобы удержать натиск Амура во время наводнения. Работы оценивают в семь с половиной миллионов рублей, закончить их планируют к 15 октября.

- Первые Камазы потянулись в район улицы Запарина. Рабочим предстоит вывезти почти 10 тысяч кубометров сланца. Дамбу в районе затона нужно разобрать, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме, - рассказал Юрий Федасов, инженер МУП «Южное».

Также в плане разобрать гидросооружения, расположенные в районе стадиона имени Ленина, улиц Правобережной и Богачева. К слову, сланец, который использовали при строительстве дамб, специалисты складируют на площадке в районе арены «Ерофей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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