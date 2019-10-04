В Комсомольске полиция вытащила из под поезда девятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-04T08:53:33+03:00

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Капитан полиции Комсомольского ЛО МВД вовремя заметила маленькую нарушительницу, иначе беды было бы не миновать. Когда инспектор в буквальном смысле слова вытащила девочку из под вагона поезда, стоящего на станции в поселке Пивань, та объяснила, что до ближайшего перехода через пути идти слишком далеко - гораздо быстрее и проще пересечь железную дорогу, подлезая прямиком под поездами. Более того, по словам ребенка, две ее сестры ежедневно делают то же самое по дороге домой.

- Девочки подвергали свои жизни серьезной опасности, на беседу были вызваны их родители, которых за проступок детей привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Детские игры на железной дороге, а также невнимательность взрослых зачастую приводят к трагическим последствиям, поэтому транспортная полиция просит неукоснительно соблюдать правила поведения при нахождении на путях или вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU