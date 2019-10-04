2019-10-04T09:39:37+03:00
Общество

Уличным торговцам рыбой в Биробиджане самим придется платить

Нарушителям закона выписали штрафы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Уличным торговцам рыбой в Биробиджане самим придется платитьУличным торговцам рыбой в Биробиджане самим придется платитьФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

В Биробиджане представители закона устроили рейд по незаконным точкам торговли рыбой. Итогом проверки стали два выявленных нарушения и соответственно выписанные штрафы.

С точки зрения закона, торговля водными биоресурсами без ветеринарных сопроводительных документов - это административное нарушение. Продавая рыбу на улицах, торговцы не могут подтвердить ее качество и безопасность, соответственно, предлагают горожанам товар сомнительного качества. Между тем, покупатели такой продукции рискуют своим здоровьем и может быть даже жизнью.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Итогом подобных разбирательств неизменно становится штраф в сумме от 500 до одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Косяк плюшевой кеты добрался до Хабаровска
Под Хабаровском высадят 200 лиственниц
Дорогой внедорожник насмерть сбил пенсионера в Хабаровске
В Хабаровске инженера оштрафовали за неверный технический план
В Комсомольске полиция вытащила из под поезда девятилетнюю девочку
Хабаровским пловцам досталось 39 медалей на открытом Кубке города
В Хабаровском крае продолжается отток населения
В Хабаровске разберут дамбы за семь с половиной миллионов рублей
На трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» Toyota вытолкнула в кювет Mazda
Лису в Хабаровском крае подкармливают сотрудники и пациенты медсанчасти
В Хабаровске автолюбитель взял машину друга, чтобы добраться домой, и попал в автоугонщики
Педагоги-отличники Хабаровского края получили заслуженные награды
Заявления от подтопленцев 66 квартала Комсомольска принимают до 7 октября
Водитель Камаза сбил пешехода и сбежал после аварии в Хабаровске
В одном из районов Хабаровского края обновили «Сказку»
В Амурске в детском садике обворовали шкафчик
В Хабаровске 4 октября потеплеют первые радиаторы
В хабаровском храме помолились о завершении мотосезона
В Биробиджане внезапно нашелся разыскиваемый квартирный вор
Погода в Хабаровске на 4 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
В Комсомольске в список подтопленных домов включили 68 многоквартирников 66-го квартала
Молодежь в Хабаровске выберет мэру нового советника
В Хабаровском крае парень обокрал машину и поехал на рыбалку
Московские школьники откроют «Дальневосточные рубежи» Хабаровского края