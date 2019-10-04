СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-04T09:39:37+03:00

Уличным торговцам рыбой в Биробиджане самим придется платить Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Биробиджане представители закона устроили рейд по незаконным точкам торговли рыбой. Итогом проверки стали два выявленных нарушения и соответственно выписанные штрафы.

С точки зрения закона, торговля водными биоресурсами без ветеринарных сопроводительных документов - это административное нарушение. Продавая рыбу на улицах, торговцы не могут подтвердить ее качество и безопасность, соответственно, предлагают горожанам товар сомнительного качества. Между тем, покупатели такой продукции рискуют своим здоровьем и может быть даже жизнью.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в отношении нарушителей составили административные протоколы за нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Итогом подобных разбирательств неизменно становится штраф в сумме от 500 до одной тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU