В Хабаровске инженера оштрафовали за неверный технический план

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-04T09:52:28+03:00

Женщина не отразила в нем перепланировку, за что и поплатилась впоследствии

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Кадастровый инженер должна была составить технический план индивидуального жилого дома - именно за этим к ней обратился собственник помещения. Однако заказчик не предоставил женщине всех документов, необходимых для выполнения работ, и в частности не сообщил о сделанной в доме перепланировке. Сама инженер съездить и воочию увидеть объект, а также сделать замеры, не соизволила, а потому составила технический план, опираясь на те документы, что привез собственник. Впоследствии из-за этого Росреестр не смог поставить дом на кадастровый учет.

- Прокурор Индустриального района города Хабаровска возбудил дело об административном правонарушении, которое вслед за этим направили в суд на рассмотрение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Суд постановил признать кадастрового инженера виновной и назначить наказание в виде штрафа.

В итоге за собственную неосмотрительность женщина заплатила 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU