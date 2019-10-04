Дорогой внедорожник насмерть сбил пенсионера в Хабаровске

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-04T10:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске в минувшие сутки, 3 октября, под колесами авто погиб пожилой человек. Мужчина переходил дорогу, что называется, где попало. Водитель дорого внедорожника не успел вовремя сориентироваться и допустил наезд на пешехода. Происшествие на улице Ленина в районе дома №42.

Как сообщил информированный источник, прибывшие на место аварии врачи скорой помощи смогли только констатировать смерть потерпевшего. Известно, что водитель иномарки на момент происшествия был трезв. Стаж вождения автолюбителя с 2004 года.

Автовладельцев Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, маленькая ошибка может привести к большой трагедии, стать угрозой не только вашей жизни, но жизни тех людей, которые случайно могут оказаться рядом. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU