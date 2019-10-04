Под Хабаровском высадят 200 лиственниц

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-04T10:58:23+03:00

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Под Хабаровском пройдет экологическая акция «Живи лес». Экологи и волонтеры соберутся завтра, 5 октября, чтобы навести порядок на территории близ села Нагорное, а также высадить 200 лиственниц. Таким образом участники акции постараются привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и приумножения лесов.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровского края, акция начнется в 10 часов утра. Тех, кто хочет присоединиться к участникам мероприятия, будут ждать в месте развилки дорог на детский оздоровительно-образовательный лагерь «Океан» и село Воронежское. Там же пройдет инструктаж и раздача инвентаря.

Отметим также, что подобную акцию в регионе устраивают уже восьмой раз. Участники будут высаживать молодые лиственницы, которые предоставят в питомнике поселка Корфовский. Погода хорошая, молодые деревья должны прижиться и пополнить лесной массив.

ИСТОЧНИК KP.RU