Косяк плюшевой кеты добрался до Хабаровска

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-04T11:46:46+03:00

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В Хабаровском крае продолжается акция под названием «КетАмарафон». Мероприятие проводят под девизом «Красной рыбе – зеленый свет». Суть его сводится к путешествию плюшевой кеты по территории края. Рукотворные аналоги настоящей рыбы уже побывали в национальных парках «Шантарские острова» и «Анюйский», заповедниках «Болоньский» и «Комсомольский». Косяк плюшевой кеты достиг Хабаровска, потом лососевую пару в свой день рождения примет Большехехцирский заповедник.

Как отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», цель подобной акции – привлечь внимание к проблеме исчезновения рыбы. Во время ее обсуждения было предложено снизить промысловую нагрузку в нижнем течении Амура до 40 процентов от общего объема квот лососей, выделяемых для освоения пользователям. Также высказали идеи, что нужно усилить контроль за соблюдением правил рыболовства.

Как отметил Даниил Титов, руководитель отдела по особо охраняемым природным территориям, несколько десятков лет назад рыба заходила во все малые речушки на нерест и вода серебрилась от лосося. Сейчас же ситуация очень печальная – рыба не доходит до нерестовых речек, а вылавливается в нижнем течении реки.

ИСТОЧНИК KP.RU