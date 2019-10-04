СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-04T12:01:55+03:00

Не закончились поиски пропавших на реке Амгунь отца и дочки в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае не закончили поиски отца и дочки, пропавших на реке Амгунь в июле этого года. Напомним, мужчина с тремя детьми сплавлялся на катамаране. В какой-то момент в районе поселка Джамку лодка перевернулась, двоих детей успели вытащить из воды участники сплава на втором катамаране, девочка и ее отец пропали.

- Поиски несовершеннолетней и ее родителя возобновили уже осенью. Среди участников – местные жители, добровольцы, спасатели, полицейские и поисковики. Для экспедиции нашли подходящую технику. За время работы на территории, где случилась трагедия, осмотрели порядка 30 километров речной и береговой зоны реки Амгунь. Пока найти пропавших не удалось, - рассказали в пресс-службе ПСО «Амур-Поиск».

«Поисковое мероприятие не закончено. При поступлении новой информации, мы продолжим поиск. Благодарю всех кто остался неравнодушнным, оказывал и оказывает помощь» - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ПСО «Амур-Поиск» в одной из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU