В Хабаровском крае мужчина пытался получить кредит по женскому паспорту

СЕГОДНЯ 04:29 2019-10-05T04:29:03+03:00

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В городе Амурске (Амурский район Хабаровского края) полиция раскрыла дело о мошенничестве с кредитом, сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Местная жительница обратилась в полицию с проблемой: ей на телефон пришло уведомление от банк в том, что ей отказано в получении микрозайма. Однако амурчанка ни в какие банки за кредитами не обращалась. Испугавшись, что кто-то все-таки возьмет на нее ссуду, а потом ей придется выплачивать чужие долги, женщина пошла в полицию.

В итоге полицейские задержали двадцатитрехлетнего безработного. Оказывается, раньше он и заявительница работали вместе. Именно тогда у мужчины случайно оказались копии документов девушки. Оставшись без работы, молодой человек разрешить «трудную жизненную ситуацию» за чужой счет. Заявку на кредит он оформил через сайт банка, указав паспортные данные прежней коллеги. Однако по каким-то причинам банк отказал в выдаче, о чем уведомил владельца паспорта по СМС.

Что планировал делать молодой мужчина в случае одобрения кредита и приглашения в банк за деньгами, не сообщается.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемому грозит арест до четырех месяцев, сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU