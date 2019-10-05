Полицейские ЕАО предостерегли школьников об опасностях интернета

СЕГОДНЯ 06:08 2019-10-05T07:49:19+03:00

Родителям стоит чаще вытаскивать детей из мира компьютеров в реальность

Пятиклашкам рассказали, что делать, если набрел на тролля или кибербуллера

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Интернет-преступления – давно не редкость, наоборот, их количество растет с каждым годом. Отсутствие личного контакта с собеседником, ощущение безнаказанности породило такие формы «общения» как троллинг и кибербуллинг. Что делать, если встретил такого пользователя в Сети?

Сотрудники УМВД по Еврейской автономной области рассказали ученикам 5 и 6 классов Центра образования им. В. И. Пеллера, правила безопасного поведения в интернете. Анна Сургутская начала с элементарных вещей: пароль должен быть сложным, хранить его нужно вдали от чужих глаз, ставить на компьютер антивирус и не ходить по сомнительным ссылкам.

Рассказали полицейские и о том, что травля в сети, оскорбление других пользователей, угрозы – это все преступления, за которые предусмотрена реальная ответственность. Самое правильное, что можно сделать при атаке тролля, – игнорировать и блокировать. И, конечно, поделиться с родителями или старшими братьями, сестрами. Травля в виртуальной реальности, к сожалению, может наделать бед в реальности настоящей.

Правило «никогда не разговаривайте с незнакомцами» в Интернете актуально как нигде. Если вам пишет человек, которого вы не знаете в реальности, стоит насторожиться. Ни в коем случае нельзя раскрывать ему личную информацию: где живешь, как часто родителей не бывает дома, сколько они зарабатывают, какие ценности есть в квартире и т.п.

- Если вас что-то насторожило, прекратите общение, никаких дискуссий, снимите скриншот, заблокируйте этого собеседника и сообщите обязательно родителям, - акцентировала внимание Анна Святославовна.

Как правило, у фейковых аккаунтов отвлеченное фото на профиле – котик, цветок, автомобиль или фото, взятое со стоковых сайтов. Проверяется просто, достаточно запустить поиск по фото.

Сотрудники полиции отметили, что, к сожалению, большинство родителей никак не ограничивают детей при посещении Интернета и не объясняют им правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU