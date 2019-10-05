В Хабаровске пройдет IV Дальневосточный форум предпринимателей

СЕГОДНЯ 07:37 2019-10-05T07:37:37+03:00

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В Хабаровске с 10 по 12 октября пройдет IV Дальневосточный форум предпринимателей. На протяжении трех дней свыше двух тысяч представителей бизнес-сообщества, власти, федеральных институтов поддержки предпринимательства будут обсуждать самые актуальные проблемы бизнеса с учетом дальневосточных реалий.

Главная тема форума – «Роль бизнеса в реализации национальных проектов». Участие в нацпроектах интересно увязывается с недавно принятым законом о «социальном предпринимательстве». Нацпроект – этот тот инструмент, который позволит бизнесу зарабатывать и одновременное решать важнейшие социальные задачи.

Ожидается, что пленарную сессию откроет губернатор Хабаровского края. Представители 13 субъектов России, а также КНР и Германии поделятся своим виденьем решения проблем, обсудят тонкости работы с инвесторами, подскажут властям, как в реальности улучшать инвестиционный и деловой климат в регионе, выработают предложения по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности и много другое. Особое внимание - на тему социального предпринимтВ третий день работы форума пройдут мастер-классы, тренинги и практикумы.

Участие в форуме бесплатное, но необходимо зарегистрироваться. Проще всего это сделать через приложение Event.Rocks, оно есть в AppStore и GooglePlay, а также по ссылке https://app.eventicious.com/eventrocks. После установки программы на мобильный телефон, в поле ID мероприятия необходимо ввести кодовое слово ДВфорум, затем заполнить форму участника и получить на электронную почту числовой код. Далее приложение будет доступно для использования.

Организаторы форума правительство Хабаровского края, центр «Мой бизнес», совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края (председатель – губернатор Сергей Фургал).

«КП» - Хабаровск» - один из информационных партнеров мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU