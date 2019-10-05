На севере Хабаровского края продолжают искать двух рыбаков
В Аяно-Майском районе сотрудники МЧС по Хабаровскому краю, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также добровольцы продолжают поиски двух местных жителей.
По данным районной полиции, двое мужчин 1980 и 1973 годов рождения еще 18 сентября вышли на моторной лодке из бухты села Аян в бухту Федорова. С тех пор о них ни слуху ни духу.
За последние сутки, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на вертолете Ми-8 обследовано около двухсот квадратных километров территории, общим итогом за двое суток осмотрено с воздуха 700 квадратных километров. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU