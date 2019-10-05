На севере Хабаровского края продолжают искать двух рыбаков

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-05T08:52:42+03:00

Пропавших ищут, но пока без результатов. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Мужчины вышли в бухту Федорова в середине сентября и до сих пор их судьба неизвестна

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В Аяно-Майском районе сотрудники МЧС по Хабаровскому краю, спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, а также добровольцы продолжают поиски двух местных жителей.

По данным районной полиции, двое мужчин 1980 и 1973 годов рождения еще 18 сентября вышли на моторной лодке из бухты села Аян в бухту Федорова. С тех пор о них ни слуху ни духу.

За последние сутки, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, на вертолете Ми-8 обследовано около двухсот квадратных километров территории, общим итогом за двое суток осмотрено с воздуха 700 квадратных километров. Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU