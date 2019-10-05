В Хабаровском крае еще 17 домов освободились от воды

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-05T10:24:55+03:00

Воду из затопленных колодцев и колонок пить нельзя! Даже кипячение не всегда помогает. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

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Уровень Амура у Хабаровска к 5 октября упал еще пятнадцать сантиметров и достиг отметки 374 сантиметра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. У Комсомольска отметка 610 сантиметров, минус одиннадцать сантиметров.

От воды освободились 17 частных домов в поселке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре. Помимо естественного спада, в поселке активно работают насосы, откачивая воду. В течение двух ближайших суток падение уровня продолжится, гидрологи прогнозируют спад от трех (у Николаевска) до тридцати (у Хабаровска) сантиметров.

В зоне наводнения остаются 55 поселений, из них в трех (поселки Хорпинский, Пивань и Молодежный) подтоплены 46 жилых домов. Вода стоит на 269 приусадебных участках, 12 дачах и 58 участках автодорог.

Спасатели напоминают владельцам домов, в которых постояла вода: прежде чем заходить и жить, нужно убедиться, что дом безопасен. Ни в коем случае нельзя включать электроосвещение и электроприборы, пока полностью не высушена проводка. Убедитесь, что все инженерные коммуникации в исправном состоянии, причем обязательно вызовите для этого специалистов. Если в доме оставались продукты питания, выбросьте их, не экономьте – здоровье дороже. Обязательно устройте масштабную уборку, после того как комиссия по оценке ущерба осмотрит дом. Используйте дезинфицирующие средства: паводковые воды содержат в себе много загрязнений, в том числе и от уличных туалетов.

ИСТОЧНИК KP.RU