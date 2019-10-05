В думе Хабаровского края стало на одного коммуниста меньше

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-05T12:07:21+03:00

В новый созыв Закдумы перешли всего три депутата из VI созыва Фото: Правительство Хабаровского края

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Фракция КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края получила три мандата из 35. И теперь коммунистов стало еще меньше. На днях местный крайком исключил из рядов партии Татьяну Быченко. Причина, по словам руководителя крайкома Петра Переверзенцева, в том, что боевая подруга при распределении оплачиваемых должностей в парламенте обошла на повороте своего партийного босса – лидера думской фракции Сергея Ильина.

На первом заседании Законодательной думы VII созыва распределялись должности председателей постоянных комитетов думы. При этом абсолютный лидер единого дня голосования в Хабаровском крае партия ЛДПР постаралась смягчить горечь поражения и предложила представителям других партий возглавить эти комитеты. Особенно активно предложения поступали Максиму Кукушкину – член партии КПРФ пользуется уважением на местной политической арене. Однако он отказался работать в думе на освобожденной основе, т.е. за зарплату. Вместо него на пост заместителя председателя постоянного комитета думы по строительству, ТЭК и ЖКХ выдвинули Сергея Ильина, прошедшего в думу по партийным спискам.

- Согласно федеральному законодательству, в органах представительной власти приоритет отдается депутатам, избранным по партийным спискам. Татьяна Быченко прошла по одномандатному округу, - объяснил в YouTube канале реготделения КПРФ Петр Переверзенцев. – Мы выдвинули Сергея Ильина, но на заседании Татьяна Быченко встала и предложила себя, вместо согласованного крайкомом кандидата.

Заметим, что за ее кандидатуру остальные депутаты проголосовали практически единогласно. Однако такое своеволие не могло остаться безнаказанным.

Уже бывшие товарищи выразили Татьяне Быченко свое недовольство и исключили ее из рядов КПРФ.

Так что теперь думская фракция КПРФ сократилась до двух человек. Нарушительница дисциплины как была депутатом, так и останется. Более того, сомнительно, что из-за внутрипартийного разлада ее снимут с поста заместителя председателя комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU