СЕГОДНЯ 04:18 2019-10-06T04:18:59+03:00

Погода в Хабаровске на 6 октября 2019 года: днем до +15, без осадков Фото: Ольга КИВА

На севере региона ожидается мокрый снег

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +13+15.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1+1, днем +12+14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +11+13.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +8+10.

В Охотске небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +2+4.

ИСТОЧНИК KP.RU