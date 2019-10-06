СЕГОДНЯ 05:34 2019-10-06T05:34:35+03:00

Военные из Приморья в Комсомольске продезинфицируют территории после паводка Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В Комсомольске продезинфицируют территории, оказавшиеся в зоне подтопления. Займутся этим военные радиационной, химической и биологической защиты. В город Юности уже направили сводный отряд из Приморского края.

- Чтобы выполнить поставленную задачу военные сначала совершат 800-километровый марш из Приморья в Комсомольск-на-Амуре. В отряд включили 45 военнослужащих и 16 единиц техники, в том числе современные станции АРС- 14КМ, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

Специалисты займутся обеззараживанием объектов социального значения, жилых домов и придомовых территорий. Напомним, в сентябре в городе Юности с водной стихией боролись военнослужащие железнодорожного соединения ВВО. Они отсыпали 13 участков городской дамбы, возвели 40 километров гидросооружений, уложили больше 200 мешков с песком, укрепляя дамбы.

ИСТОЧНИК KP.RU