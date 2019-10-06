Комсомольчанин вспомнил о долге, пытаясь продать «запрещенную» квартиру

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-06T06:06:56+03:00

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Житель Комсомольска оказался в очень неудобном положении. Он захотел продать квартиру, но не смог этого сделать из-за запрета регистрационных действий. Таким было последствие его нежелания погасить долг по кредиту в сумме 284 тысячи рублей.

- Мужчину предупреждали, что в отношении него начали исполнительное производство, предлагали добровольно оплатить задолженность. Однако со стороны горожанина не было никаких шагов по решению финансовой проблемы, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда приставы выяснили, что у должника в собственности есть квартира. В отношении этого недвижимого имущества и решили ввести запрет на проведение регистрационных действий. Оказалось, что это была вполне действенная мера. Когда горожанин захотел продать жилье, у него ничего не получилось. Ему пришлось позвонить приставам и таки решить существующую проблему. Деньги должник перевел, больше к нему претензий и представителей закона нет.

ИСТОЧНИК KP.RU