СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-06T07:32:43+03:00

Пропавших в бухте Федорова в Хабаровском крае рыбаков еще не нашли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае продолжаются поиски двух рыбаков, пропавших в районе бухты Федорова в Аяно-Майском районе. О происшествии стало известно в конце сентября. По предварительной информации, мужчины ушли на моторной лодке из бухты села Аян по направлению к бухте Федорова. До сих пор об их местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на месте происшествия уже работают спасатели. За минувшие сутки они успели обследовать с воздуха около 200 квадратных километров территории. Нарастающим итогом за двое суток осмотрели с воздуха территорию площадью порядка 700 квадратных километров. Поиски результатов не дали.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водой. Пожалуйста, не забывайте одевать спасательные жилеты, имейте при себе заряженный телефон, сообщайте близким куда и на сколько вы собираетесь отправиться.

Помните, в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101»или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU