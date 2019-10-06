2019-10-06T07:32:43+03:00
Общество

Пропавших в бухте Федорова в Хабаровском крае рыбаков еще не нашли

Спасатели уже обследовали 200 квадратных метров территории
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пропавших в бухте Федорова в Хабаровском крае рыбаков еще не нашлиПропавших в бухте Федорова в Хабаровском крае рыбаков еще не нашлиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжаются поиски двух рыбаков, пропавших в районе бухты Федорова в Аяно-Майском районе. О происшествии стало известно в конце сентября. По предварительной информации, мужчины ушли на моторной лодке из бухты села Аян по направлению к бухте Федорова. До сих пор об их местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на месте происшествия уже работают спасатели. За минувшие сутки они успели обследовать с воздуха около 200 квадратных километров территории. Нарастающим итогом за двое суток осмотрели с воздуха территорию площадью порядка 700 квадратных километров. Поиски результатов не дали.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водой. Пожалуйста, не забывайте одевать спасательные жилеты, имейте при себе заряженный телефон, сообщайте близким куда и на сколько вы собираетесь отправиться.

Помните, в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101»или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комсомольчанин вспомнил о долге, пытаясь продать «запрещенную» квартиру
Военные из Приморья в Комсомольске продезинфицируют территории после паводка
Погода в Хабаровске на 6 октября 2019 года: днем до +15, без осадков
В думе Хабаровского края стало на одного коммуниста меньше
В Хабаровском крае еще 17 домов освободились от воды
На севере Хабаровского края продолжают искать двух рыбаков
В Хабаровске пройдет IV Дальневосточный форум предпринимателей
Полицейские ЕАО предостерегли школьников об опасностях интернета
В Хабаровском крае мужчина пытался получить кредит по женскому паспорту
Погода в Хабаровске на 5 октября 2019 года: ночью минус, днем плюс
Не закончились поиски пропавших на реке Амгунь отца и дочки в Хабаровском крае
Косяк плюшевой кеты добрался до Хабаровска
Под Хабаровском высадят 200 лиственниц
Дорогой внедорожник насмерть сбил пенсионера в Хабаровске
В Хабаровске инженера оштрафовали за неверный технический план
Уличным торговцам рыбой в Биробиджане самим придется платить