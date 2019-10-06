Почти пенсионеры в Хабаровском крае включились в программу по переобучению

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-06T09:16:39+03:00

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В Хабаровском крае больше 600 почти пенсионеров пожелали освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Для этих целей в регионе выдают специальные сертификаты в рамках нацпроекта «Старшее поколение». При этом переобучение людей предпенсионного возраста и повышение квалификации проводят абсолютно бесплатно.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, 205 человек уже воспользовались данными сертификатами и закончили курс обучения. Напомним, что направление на обучение по желанию заявителя может выдать как работодатель, так и специалист центра занятости населения края. К слову, такая форма обучения более удобная, рассчитана на очные и заочные занятия, а также на дистанционные.

Отметим, что у почти пенсионеров востребованы такие профессии, как архивариус, бухгалтер, делопроизводитель, специалист по кадрам и закупкам, в сфере кадастрового учета, защиты информации, кладовщик, программист, пользователя ПК и ряд других направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU