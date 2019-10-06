2019-10-06T10:48:13+03:00
Дом. Семья

В вольер к белому медведю под Хабаровском подселят подругу

Двум животным должно быть комфортно на отведенной территории
Ольга КИВА
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В вольер к белому медведю под Хабаровском подселят подругуВ вольер к белому медведю под Хабаровском подселят подругуФото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева
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В зоосаде под Хабаровском собираются отпраздновать новоселье. К ныне живущим на территории питомника зверям собираются подселить еще одного – самку белого медведя. Как сообщили в зоосаде «Приамурский», животное будет делить вольер вместе с ныне живущим там медведем Хабаром.

Как рассказала координатор программы по белым медведям союза зоопарков и аквариумов России Марина Галищук, проверку условий содержания Хабара, а также оценили, вместят ли вольеры зоосада двоих животных. В итоге пришли к выводу, что такая затея может оказаться вполне успешной.

Напомним, что сейчас в распоряжении пока что единственного белого медведя в зоосаде просторный вольер и огромный бассейн. Ведущий ветеринарный врач зоосада Анна Мельникова, заверила, что чистоту воды в бассейне обеспечивает система фильтров. Так что здоровью животных ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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