2019-10-06T12:13:38+03:00
Общество

В Еврейской автономии раздали подтопленцам 64 миллиона рублей

Выплаты получили больше пяти тысяч человек
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии раздали подтопленцам 64 миллиона рублейВ Еврейской автономии раздали подтопленцам 64 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Еврейской автономии подходит к концу кампания по выплате единовременного пособия подтопленцам. На сегодняшний день финансовую помощь получили больше пяти тысяч человек, в общей сложности выплатили пострадавшим 64 миллиона рублей.

Как отметили в пресс- службе областного правительства, граждане, нуждающиеся в помощи, могут посетить межведомственный консультационный центр. Ответы на вопросы дают специалисты профильных управлений и юридического бюро. Также подтопленцам помогают оформить необходимые документы для получения денег.

Напомним, в регионе еще продолжается ликвидация последствий паводка. На сегодняшний день уже функционирует ранее закрытая из-за паводка дорога «Бирофельд-Казанка». Однако водителей просят быть предельно осторожными, полотно нуждается в ремонте. Когда составят смету, на работы выделят финансирование.

По данным на 4 октября, в области остаются подтопленными два жилых дома, 154 приусадебных и одна тысяча 602 дачных участка, более 26 тысяч гектаров сельхозугодий и 10 участков дорог общей протяжённостью более 4 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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