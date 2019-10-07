СЕГОДНЯ 01:02 2019-10-07T05:31:49+03:00

Погода в Хабаровске на 7 октября 2019 года: днем до +16, без осадков Фото: Ольга КИВА

Довольно тепло будет и в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3, днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 15-17 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.

В Чегдомыне небольшие осадки. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU