Погода в Хабаровске на 7 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +17+19.
В Хабаровске без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16.
В Бикине без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3, днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +15+17.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 15-17 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +13+15.
В Чегдомыне небольшие осадки. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +11+13.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +3+5.
ИСТОЧНИК KP.RU