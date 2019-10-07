2019-10-07T01:31:35+03:00
Происшествия

Хабаровчанин вместо велосипеда обнаружил пустое место на лестничной клетке

Оказалось, на двухколесный транспорт позарился ранее не судимый молодой человек
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин вместо велосипеда обнаружил пустое место на лестничной клеткеХабаровчанин вместо велосипеда обнаружил пустое место на лестничной клеткеФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Хабаровска оставил свой велосипед на лестничной клетке, а утром обнаружил, что его нет. Некто стащил его двухколесный транспорт ночью прямо из подъезда. Ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей.

- Горожанин обратился в полицию и попросил разобраться в ситуации. По факту случившегося провели проверку и выяснили, что к краже причастен ранее не судимый 26-летний хабаровчанин. У него-то и нашлась пропажа. Велосипед изъяли и передали законному владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело. Пока подозреваемый находится на свободе под подпиской о невыезде.

Владельцев велосипедов призывают более внимательно относиться к сохранности своего имущества. Пожалуйста, сделайте после покупки фотографии велосипеда. Если есть номер, то сфотографируйте и его, сохраните техдокументы, полученные от продавца. Эта информация поможет быстрее найти похищенное имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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