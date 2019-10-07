В Хабаровске больше 70 домов остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 02:22 2019-10-07T05:30:51+03:00

В зоне отключения четыре детских сада, две школы и одна больница

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В Хабаровске сегодня, 7 октября, без горячей воды остались больше 70 домов. Среди «обезвоженных» объектов также четыре детских сада, две школы и одна больница. Отключений холодной воды в городе не зафиксировали.

Как отметили в городской администрации, на улице Краснореченской без горячей воды остались жильцы дома №93 А. Причина отключения – капитальный ремонт на трубопроводе. В домах на улицах Лазо и Воронежская, а также в районе Большой-Вяземской рабочие снимают заглушки и стыкуют трубопровод после капитального ремонта.

Отметим также, что в домах №7 и №9 на улице Черняховского, №№63, 65, 67 и 67 А на улице Суворова, а также по адресам Промывочная, 60 и Шмаковская, 34 идут работы по переходу на природный газ.

К слову, электричество отключили в одном доме, расположенном по адресу улица Авроры, 4, из-за замены электрощитка.

ИСТОЧНИК KP.RU