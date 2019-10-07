Возле больницы в Хабаровске «прописались» голубые ели

СЕГОДНЯ 02:48 2019-10-07T05:29:37+03:00

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В Хабаровске возле клинической больницы «РЖД-Медицина» появились голубые ели. Деревья получили «прописку» благодаря участникам экологической акции «Дыши». Это своего рода реакция на страшные лесные пожары, которые случились этим летом в России. По предварительным данным, огонь уничтожил больше 15 миллионов гектаров природного богатства.

- Высаживая деревья, люди вносят свой вклад в сохранение лесов. В Хабаровске участники акции решили посадить деревья на территории каждой больницы в границах нашей дороги, - рассказал Тарас Кононенко, исполняющий обязанности директора Дальневосточной дирекции здравоохранения.

Для посадки выбрали молодые саженцы, которые лучше приживаются и зимуют. Акция пройдет поэтапно до наступления первых заморозков. По три дерева высадят в девяти медицинских учреждениях во Владивостоке, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Южно-Сахалинске, а также других городах и поселках магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU