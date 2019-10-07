Общественные места, выбранные комсомольчанами, благоустроят в 2020 году
В Комсомольске-на-Амуре проводят голосование, итоги которого покажут, какие общественные пространства нужно будет благоустроить в первую очередь. Подобный подход в городе Юности практикуют уже третий год в рамках национального проекта «Создание современной городской среды».
- Горожанам дают возможность самим выбрать, какие скверы, площадки, парки будут благоустроены. Сейчас таким образом планируют работу на 2020 год. Ранее методом голосования выбрали сквер на пересечении улиц Вокзальной и Дикопольцева, а также пешеходную часть на улице Орджоникидзе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Горожан приглашают участвовать в голосовании. Для этого нужно зайти на сайт городской администрации, а потом кликнуть на баннер «Выберете объект благоустройства в 2020 году. Чтобы получить деньги на благоустройство в рамках программы, нужно, чтобы в голосовании участвовали не меньше 18 тысяч горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU