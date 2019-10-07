СЕГОДНЯ 04:07 2019-10-07T05:23:05+03:00

Школьники из Калужской области попали в Росгвардию в Хабаровском крае ФОТО: пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

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В Хабаровском крае гостят школьники из Калужской области. Делегация из 40 ребят прибыла в регион в рамках программы «Дальневосточные рубежи» федерального проекта «Культура». Для школьников организовали различные экскурсии, в том числе и посещение отдельного батальона оперативного назначения Восточного округа Росгвардии.

- Ребятам рассказали о прохождении службы по призыву, провели по комнате боевой славы управления. Опытные инструкторы ОМОН показали образцы огнестрельного оружия и специальных средств, находящихся на вооружении Росгвардии, а также продемонстрировали неполную разборку и сборку автомата, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Хабаровскому краю.

На память об этой экскурсии у ребят останутся фотографии, где они с настоящим оружием в руках. Напомним, в октябре-ноябре в батальон наведаются более 250 школьников из разных уголков России.

ИСТОЧНИК KP.RU