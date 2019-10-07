СЕГОДНЯ 04:36 2019-10-07T05:22:21+03:00

В Хабаровске разбираются, почему затонул целый катер Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Во время происшествия пострадали два человека

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В Хабаровске в минувшие выходные стало известно о происшествии на реке Амур. По предварительной информации, 5 октября в одиннадцать часов вечера после столкновения с неопределенным транспортным средством затонул катер. Известно, что в результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, обстоятельства этого инцидента уже изучают. Отметим, что происшествие случилось в районе акватории затона АО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота», расположенной на улице Оборонной, 1.

Что касается пострадавших, то они на момент трагедии находились на борту плавсредства. Они живы, им оказали медицинскую помощь. По поручению Дальневосточной транспортной прокуратуры Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Далее правоохранители оценят полноту мер, принятых контролирующими органами в указанной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU