В колонии Хабаровского края в электросистеме нашли угрозу жизни

СЕГОДНЯ 05:14 2019-10-07T05:20:05+03:00

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В Хабаровском крае провели проверку в исправительной колонии №3 и выяснили, что здесь не все в порядке с электросистемой. Мало того, найденные недочеты создавали угрозу жизни и здоровью осужденных. Выявленные факты расценили как нарушение законов «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и «Об электроэнергетике», а также правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил устройства электроустановок на социальных объектах и объектах инфраструктуры.

- В список недочетов внесли отсутствие в распределительных устройствах предохранителей, утвержденных схем электрических соединений, информационных обозначений включателей и другие. Также обнаружили, что доступ к распределительным устройствам никем и ничем не ограничен, кабели использовали с механическими повреждениями; выявлены повсеместная загрязненность электросетевого оборудования, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу проверки администрацию колонии через суд обязали исправить найденные недочеты. Пока решение служителей Фемиды в законную силу не вступило. Надзорная работа прокуратуры продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU