СЕГОДНЯ 05:50 2019-10-07T06:09:37+03:00

Больше 20 клиентов турфирмы в Хабаровске отправились не в загранпоездку, а в полицию Фото: Иван ВИСЛОВ

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Больше 20 клиентов туристической фирмы в Хабаровске оказались жертвами мошенничества. Пострадавшие все, как один, обращались в компанию с целью купить путевки и отправиться в загранпоездку. Однако их планам не суждено было сбыться из-за коварного менеджера.

- По версии следствия, 44-летняя сотрудница турфирмы с ноября 2017 года по июль 2019 года заключала договоры по продаже туристических путевок. Заказчики в основном собирались в страны Юго-Восточной Азии. Они подписывали договоры, оплачивали поездку, но никуда в итоге улететь не могли. Выяснилось, что оплату туроператорам менеджер не производила, а деньги забирала себе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Однако на этом список черных дел фигурантки не заканчивается. Она также использовала полученные от клиентов паспортные данные, чтобы оформить дистанционные заявки на получение кредитов в сумме от 50 до 300 тысяч рублей в банках-партнерах фирмы-работодателя.

Ущерб от действий подозреваемой оценивают на сумму более семи миллионов рублей. К слову, ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные мошеннические действия. Фигурантка дела о мошенничестве находится под стражей до вынесения судом приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU