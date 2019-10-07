2019-10-07T06:35:24+03:00
Общество

В Хабаровском крае между селами пропал мужчина

Известно, что он отправился на катере в село Борогодское и исчез
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае между селами пропал мужчинаВ Хабаровском крае между селами пропал мужчинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровском крае ищут мужчину, пропавшего между селами Новотроицкое и Богородское. Известно, что исчезнувшего человека в последний раз видели 23 сентября, когда он отправился на катере из первого села во второе. С тех пор его местонахождении ничего не известно.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, к месту, где предположительно пропал мужчина 6 октября, прибыла группа спасателей из Комсомольска-на-Амуре. Сегодня, 7 октября, они совместно с сотрудниками полиции проведут поисковые мероприятия.

Жителей и гостей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водоемами. Пожалуйста, возьмите с собой спасательные жилеты. Также при себе нужно иметь сотовый заряженный сотовый телефон, чтобы была возможность связаться со спасателями. Перед тем, как отправиться в плавание, сообщите своим близким, куда и на сколько вы поехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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