В Хабаровском крае одобрили ипотеку под 2%

СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-07T06:55:34+03:00

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Механизм предоставления льготного кредита разработало министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, предполагается, что воспользоваться предложением владельцы дальневосточных гектаров, а также молодые семьи, смогут уже до конца года. Основные условия для молодых семей - возраст супругов до 35 лет, гражданство РФ и нахождение в зарегистрированном браке не менее года. Важно - хотя бы один из супругов должен быть зарегистрирован по месту жительства в любом субъекте ДФО.

- Что касается участников программы «Дальневосточный гектар», полученные заемные средства они смогут использовать только на строительство дома на участке, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - При этом в договоре четко должен быть прописан вид разрешенного использования. Под программу о льготной ипотеке попадают категории - «Для индивидуального жилищного строительства» и «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Идею ипотеки под 2% поддержал Владимир Путин на ВЭФ, в этом сентябре. Для того, чтобы получить льготный кредит, необходимо обратиться в один из банков-участников программы. Как отмечает на своем сайте минвостокразвития, список финансовых организаций сейчас только формируется

ИСТОЧНИК KP.RU