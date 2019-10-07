В Хабаровском крае ищут, кому вручить грант на охрану окружающей среды

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-07T07:21:46+03:00

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В Хабаровском крае 4 октября стартовал конкурс для некоммерческих организаций, главной наградой которого станет грант в области охраны окружающей среды. Тем, кто пожелает участвовать, рассказывают, что заявку нужно подать в период с 7 октября по 2 декабря. Проекты, которые будут принимать на рассмотрение члены жюри, должны касаться проведения практических мероприятий по охране окружающей среды, направленных на улучшение экологической обстановки в Хабаровском крае.

Как объяснили в краевом министерстве природных ресурсов, грант предоставляется победителю конкурса в размере объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете для предоставления грантов в 2019 году, но не более суммы, заявленной в смете расходов на реализацию проектов. Более подробная информация о конкурсе опубликована на сайте ведомства.

Отметим, что заявки на грантовый конкурс принимают в министерстве природных ресурсов края в отдел делопроизводства по адресу: Хабаровск, улица Пушкина, 46, кабинет 5. Также можно отправить заявку по почте на адрес: 680000, Хабаровск, улица Карла Маркса, 56. Телефон для справок (4212) 47-39-29.

ИСТОЧНИК KP.RU