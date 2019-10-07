2019-10-07T07:57:01+03:00
Общество

Школьники из Хабаровска взяли «золото» на фестивале роботов в Корее

Состязания проходили в южнокорейском городе-побратиме Пучоне
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Школьники из Хабаровска взяли «золото» на фестивале роботов в КорееШкольники из Хабаровска взяли «золото» на фестивале роботов в КорееФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Хабаровская команда - воспитанники клуба «Роботрек» Валерия Власова и Федор Ковалев, а также Андрей Корчак из «Техноспектра» - к соревнованиям подошли серьезно и удивили всех - тренеров, жюри, противников, завоевав сразу три золотых медали фестиваля. Поначалу организаторы соревнований скептически оценивали возможности прохода хабаровчан даже во второй тур, ведь их оппоненты - ребята из Пучона - с этими роботами уже не первый год «на ты». Однако такое суждение оказалось ошибочным.

- Соревнования проходили по нескольким дисциплинам - наши ребята приняли участие в боях роботов-гуманоидов на мечах и пилотировании дрона по сложной трассе, - рассказала сопровождающая детей педагог центра «Техноспектр» Анна Максименко. - На подготовку, а, по большому счету, знакомство с новой техникой, у нашей команды был всего один тренировочный день. На следующее утро уже начались официальные соревнования.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, по итогам двух дней соревнований ребята завоевали три золотые медали и показали лучшее по скорости время в дисциплине пилотирования. Принимающая сторона выразила надежду вновь увидеть команду хабаровчан на следующих соревнованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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