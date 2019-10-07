В Еврейской автономии приставов уличили в некачественной работе
В Еврейской автономии претензии у прокуратуры появились к судебным приставам. Первые уличили вторых в некачественной работе. По предварительной информации, приставы не так усердно взыскивали деньги с должников по коммуналке, как это должно быть.
- О проблеме сообщил руководитель управляющей компании из поселка Кульдур во время личного приема прокурора области. Во время проверки изучили 40 исполнительных производств, возбужденных в отношении граждан-должников. Общая сумма долга составляет 315 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
По итогу проверки стражи порядка убедились, что судебные приставы больше года не принимали меры к принудительному взысканию долгов в пользу управляющей компании. В связи с этим руководителю УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО направили представление об устранении нарушений федерального законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU