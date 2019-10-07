2019-10-07T09:01:29+03:00
Спорт

В Комсомольске простятся с тренером Леонидом Коротаевым

Мастер спорта Советского Союза по гребле на байдарке скончался в возрасте 81 года
Ольга КИВА
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В Комсомольске простятся с тренером Леонидом КоротаевымВ Комсомольске простятся с тренером Леонидом КоротаевымФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре простятся с Леонидом Ивановичем Коротаевым. Мастер спорта Советского Союза, тренер высшей категории по гребле на байдарке и каноэ скончался в возрасте 81 года.

- В городе под его руководством выросли несколько десятков кандидатов в мастера и мастера спорта. Некоторые из его воспитанников сами стали тренерами, организаторами и пропагандистами физической культуры и спорта, - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Леонид Иванович начал тренировать спортсменов в 1961 году после прохождения службы в армии. После окончания Хабаровского института физической культуры и спорта он начал работать в спортивном клубе авиационного завода имени Гагарина тренером по гребле. Коллеги вспоминают о нем, как о талантливом человеке, способном из любого юноши воспитать высококлассного спортсмена. Среди его воспитанников теперь уже известные гребцы Семен Брал, Анатолий Чудинов, Владимир Рохлов, участник и призер многочисленных международных соревнований Иван Штыль.

Выражаем соболезнования родным и близким Леонида Ивановича Коротаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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