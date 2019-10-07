СЕГОДНЯ 08:59 2019-10-07T08:59:36+03:00

Стоимость яхты «Виктория» в Хабаровском крае снизится почти в два раза Фото: Александр ГЛУЗ

Помимо судна в правительстве решили избавиться еще от нескольких зданий

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Региональное министерство имущественных отношений выставило на торги несколько лотов, среди которых многострадальная яхта «Виктория», которой никак не могут найти нового владельца. Теперь условия продажи судна изменились - начальная стоимость (сейчас она оставляет 60,5 миллиона рублей) в ходе процедуры публичного предложения будет постепенно снижаться до 30,2 миллиона рублей.

- Помимо яхты к продаже предложены несколько зданий и помещений в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, поселке Горный Солнечного района и поселке Эльбан Амурского района, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Электронные торги пройдут на торговой площадке - www.roseltorg.ru, объектов много, разной площади и назначения.

Всех, кого интересуют вопросы приобретения зданий или яхты, ждут в министерстве имущественных отношений края по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 76, кабинет 418. Телефон: 8 (4212) 40-25-01 (доб. 3870, 3903, 3874).

ИСТОЧНИК KP.RU