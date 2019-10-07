Хабаровчанин взял «серебро» на чемпионате страны по ездовому спорту
На чемпионат съехались сильнейшие спортсмены взрослого и юниорского состава, а также самые быстрые собаки из двадцати регионов Российской Федерации, поэтому гонка выдалась напряженной. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, честь Хабаровского края защищали двое спортсменов - Станислав Маев и Данил Куцев.
- Старты проходили на территории спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта, - рассказал мастер спорта по ездовому спорту Станислав Маев. - Трасса была вся целиком активно рабочая, технически сложная - много подъемов, поворотов.
В итоге в дисциплине «Кросс 1 собака» Станислав Маев завоевал серебряную медаль. Второй участник от Хабаровского края - Данил Куцев - занял четвертое место в дисциплине «Велосипед 1 собака».
ИСТОЧНИК KP.RU