Хабаровчанин взял «серебро» на чемпионате страны по ездовому спорту

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-07T09:33:19+03:00

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На чемпионат съехались сильнейшие спортсмены взрослого и юниорского состава, а также самые быстрые собаки из двадцати регионов Российской Федерации, поэтому гонка выдалась напряженной. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, честь Хабаровского края защищали двое спортсменов - Станислав Маев и Данил Куцев.

- Старты проходили на территории спортивной школы олимпийского резерва по лыжным видам спорта, - рассказал мастер спорта по ездовому спорту Станислав Маев. - Трасса была вся целиком активно рабочая, технически сложная - много подъемов, поворотов.

В итоге в дисциплине «Кросс 1 собака» Станислав Маев завоевал серебряную медаль. Второй участник от Хабаровского края - Данил Куцев - занял четвертое место в дисциплине «Велосипед 1 собака».

ИСТОЧНИК KP.RU