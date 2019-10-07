2019-10-07T11:57:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае получили выплаты больше 19 тысяч подтопленцев

Это почти 80 процентов от всех пострадавших во время наводнения
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае получили выплаты больше 19 тысяч подтопленцевВ Хабаровском крае получили выплаты больше 19 тысяч подтопленцевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае подтопленцам переводят выплаты. На сегодняшний день уже 80 процентов пострадавших от паводка получили финансовую помощь, это больше 19 тысяч человек. Всего в списках 24,5 тысячи получателей выплат.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, 18,8 тысячи человек получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, 389 человек - по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 263 человека - по 100 тысяч рублей за полную. Общая сумма выплат составляет 234 миллиона 390 тысяч рублей. К слову, список пострадавших после последней корректировки увеличился, поэтому властям может дополнительно потребоваться еще 40 миллионов рублей.

Напомним, в зоне паводка на сегодняшний день остаются 53 населенных пункта в восьми районах. «Большая вода» задела 45 жилых домов, 257 приусадебных, 315 земельных и шесть дачных участков. Общий ущерб от стихии в регионе эксперты оценивают в более чем 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсадах и школах Хабаровска потеплели батареи
Хабаровчанина опасность поджидала возле продуктового магазина
Панда и медведь из Тунцзяна поселились в парке Биробиджана
Драгоценную землю бросили на произвол судьбы в Еврейской автономии
Хабаровчанин взял «серебро» на чемпионате страны по ездовому спорту
Стоимость яхты «Виктория» в Хабаровском крае снизится почти в два раза
В Комсомольске простятся с тренером Леонидом Коротаевым
В Еврейской автономии приставов уличили в некачественной работе
Школьники из Хабаровска взяли «золото» на фестивале роботов в Корее
В Хабаровском крае ищут, кому вручить грант на охрану окружающей среды
В Хабаровском крае одобрили ипотеку под 2%
В Хабаровском крае между селами пропал мужчина
Больше 20 клиентов турфирмы в Хабаровске отправились не в загранпоездку, а в полицию
В колонии Хабаровского края в электросистеме нашли угрозу жизни
В Хабаровске разбираются, почему затонул целый катер
Школьники из Калужской области попали в Росгвардию в Хабаровском крае
Общественные места, выбранные комсомольчанами, благоустроят в 2020 году
Возле больницы в Хабаровске «прописались» голубые ели
В Хабаровске больше 70 домов остались без горячей воды
Хабаровчанин вместо велосипеда обнаружил пустое место на лестничной клетке
Погода в Хабаровске на 7 октября 2019 года: днем до +16, без осадков