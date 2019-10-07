В Хабаровском крае получили выплаты больше 19 тысяч подтопленцев

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-07T11:57:57+03:00

Это почти 80 процентов от всех пострадавших во время наводнения

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В Хабаровском крае подтопленцам переводят выплаты. На сегодняшний день уже 80 процентов пострадавших от паводка получили финансовую помощь, это больше 19 тысяч человек. Всего в списках 24,5 тысячи получателей выплат.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, 18,8 тысячи человек получили единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, 389 человек - по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 263 человека - по 100 тысяч рублей за полную. Общая сумма выплат составляет 234 миллиона 390 тысяч рублей. К слову, список пострадавших после последней корректировки увеличился, поэтому властям может дополнительно потребоваться еще 40 миллионов рублей.

Напомним, в зоне паводка на сегодняшний день остаются 53 населенных пункта в восьми районах. «Большая вода» задела 45 жилых домов, 257 приусадебных, 315 земельных и шесть дачных участков. Общий ущерб от стихии в регионе эксперты оценивают в более чем 1,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU