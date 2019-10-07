Панда и медведь из Тунцзяна поселились в парке Биробиджана

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-07T11:55:57+03:00

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В парке культуры и отдыха Биробиджана появились два гигантских медведя. Арт-объект привезли из Тунцзяна в качестве подарка на 85-летие Еврейской автономии. Одними из первых подарок оценили губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь и мэр города Александр Головатый.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, хоть это и был подарок для области, однако значиться он будет на балансе муниципального учреждения. Подарок также оценили и горожане, которые теперь частенько приходят сюда, чтобы сфотографироваться.

Напомним, два медведя – это герои одного из мультиков. Поэтому чаще всего с ними хотят сфотографироваться именно дети. Отметим, что в городе намерены сберечь подарок в целости и сохранности. Поэтому руководители области и города обсудили с директором парка вопросы содержания и сохранения набирающего популярность арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU