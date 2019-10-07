2019-10-07T11:52:21+03:00
Общество

Хабаровчанина опасность поджидала возле продуктового магазина

Словесная перепалка с молодежью закончилась избиением и грабежом
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанина опасность поджидала возле продуктового магазинаХабаровчанина опасность поджидала возле продуктового магазинаФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска решил ночью сходить в продуктовый магазин. Он собирался прикупить кое-что и благополучно вернуться домой. Однако прогулка для него закончилась весьма печально.

- По версии следствия, происшествие случилось в микрорайоне «Пятая площадка». Возле магазина стояла группа молодых людей, с которыми у заявителя случился конфликт. Сначала была словесная перепалка, потом в ход пошли кулаки. На горожанина напал неизвестный молодой человек, избил и открыто похитил ценные вещи на общую сумму порядка 28 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре нападавшего задержали. Это был 24-летний местный житель, в прошлом которого уже имелись три судимости за кражи и грабежи. Задержанный сознался в содеянном и рассказал, что имущество потерпевшего продал незнакомому человеку на улице, а деньги потратил на личные нужды. В отношении его вновь возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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