В детсадах и школах Хабаровска потеплели батареи
В Хабаровске начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы. На сегодняшний день батареи потеплели в 51 дошкольном учреждении и 33 школах. Также ресурсом уже обеспечили центры дополнительного образования.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, отопление дали в многоэтажках, где расположены центры дополнительного образования. Остальные дома будут подключать согласно графику. Сегодня, 7 октября планируют подключить к теплу 210 многоквартирников Индустриального района, 27 - Центрального района, 77 - Железнодорожного района, 47 - Кировского и 49 – Краснофлотского районов.
Жителям краевой столицы напоминают, чтобы уточнить, когда именно тепло придет в тот или иной дом, необходимо обратиться в жилищную организацию. К слову, жалобы о недостаточном поступлении тепла в квартиры принимают с 2 октября по 2 ноября по номеру (4212) 40-23-40.
ИСТОЧНИК KP.RU