В детсадах и школах Хабаровска потеплели батареи

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-07T12:02:33+03:00

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В Хабаровске начали подавать отопление в детские сады, школы и больницы. На сегодняшний день батареи потеплели в 51 дошкольном учреждении и 33 школах. Также ресурсом уже обеспечили центры дополнительного образования.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, отопление дали в многоэтажках, где расположены центры дополнительного образования. Остальные дома будут подключать согласно графику. Сегодня, 7 октября планируют подключить к теплу 210 многоквартирников Индустриального района, 27 - Центрального района, 77 - Железнодорожного района, 47 - Кировского и 49 – Краснофлотского районов.

Жителям краевой столицы напоминают, чтобы уточнить, когда именно тепло придет в тот или иной дом, необходимо обратиться в жилищную организацию. К слову, жалобы о недостаточном поступлении тепла в квартиры принимают с 2 октября по 2 ноября по номеру (4212) 40-23-40.

ИСТОЧНИК KP.RU