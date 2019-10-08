Труд из должника по алиментам в Хабаровском крае сделает человека

СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-08T02:16:34+03:00

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Житель Комсомольского района весьма нерегулярно платил алименты, чем и навлек на свою голову беду. Долг мужчины составил порядка 140 тысяч рублей, когда за него всерьез взялись судебные приставы.

- Сначала должника предупредили, что в отношении него начинается исполнительное производство. Также горе-отца пытались убедить добровольно погасить задолженность по алиментам. Однако со стороны неплательщика не было никаких действий по урегулированию финансовой проблемы, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Когда терпение представителей закона иссякло, они решили действовать иначе – составили административный протокол и передали его в суд на рассмотрение. Мировой судья в итоге постановил, что в качестве наказания достаточно будет 30 часов исправительных работ. Остается надеяться, что после «трудотерапии» мужчина одумается и будет вовремя платить алименты.

ИСТОЧНИК KP.RU