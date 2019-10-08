СЕГОДНЯ 02:31 2019-10-08T02:31:23+03:00

В Биробиджане построят школу больше чем на тысячу человек Фото: администрация Биробиджана

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В Биробиджане собираются построить школу, рассчитанную на одну тысячу 200 человек. По проекту это будет трехэтажное здание. Перспективу этого проекта обсудили накануне во дворе десятой школы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, проект строительства уже прошел главную экспертизу. Специалисты уже проверяют смету стоимости строительства новой школы. По примерным оценкам на реализацию понадобится больше миллиарда рублей. Из них 900 миллионов дает федеральный бюджет.

Отметим, что после последних звонков школу №10 закроют. Здание снесут, а на его месте начнут готовить площадку под строительство. Начать его должны в 2021 году, а уже 1 сентября 2022 года здесь должен прозвенеть первый звонок. В новом образовательном учреждении будут учиться дети девятой и десятой школ. Новая школа будет современная, с бассейном, спортивными залами, просторными холлами и классами.

ИСТОЧНИК KP.RU