Хабаровчанам разошлют разноцветные квитанции за газ

СЕГОДНЯ 02:52 2019-10-08T02:52:26+03:00

Расцветка в этом случае будет иметь вполне конкретное значение

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В Хабаровске в пилотном режиме решили разослать разноцветные квитанции за газ. При этом каждый цвет будет иметь вполне конкретное значение. Так, желтой квитанцией потребителю напомнят о том, что есть задолженность, оранжевой, что уже подан иск в суд.

- Добропорядочным потребителям, у которых нет долгов, разошлют счета на обычной белой бумаге. Структура и содержание счет-квитанции, привычные клиентам, остались без изменений, - рассказали в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Отметим, что квитанции в новом формате начнут рассылать уже в октябре. Первыми получателями документов станут потребители газа, проживающие в частных домах в Хабаровске. Авторы идеи полагают, что такой подход поможет напомнить абонентам об имеющейся задолженности и не допустить ее роста. Пилотный проект рассчитан на шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU